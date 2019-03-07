80 новых спортплощадок будут открыты в этом году в Кишиневе стараниями социалистов (ФОТО)

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Начаты работы по строительству многофункционального стадиона на улице Салкымилор в столичном секторе Ботаника по программе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции Ион Чебан

Он напомнил, что в 2018 году по программе ПСРМ в Кишиневе впервые после 1991 года были установлены 70 внутридворовых спортплощадок.

– В этом году по программе фракции запланировано открыть новых 80 внутридворовых спортплощадок, – добавил он.