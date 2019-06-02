80 человек тушили минувшей ночью крупный пожар на складе в столице (ВИДЕО)

0

Вечером 1 июня сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД отправились на тушение пожара, разгоревшегося на складе по улице Мунчешть, 293. Тревожный звонок поступил в 21.55.

На место происшествия прибыли 13 специальных машин и порядка 80 пожарных. Они установили, что горит склад с автозапчастями. Локализовать огонь удалось в 23.51.

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на другие здания. Жертв в результате инцидента нет.

По предварительной информации, огонь уничтожил шины и другие материальные ценности внутри здания. Площадь пожара, его причины и обстоятельства устанавливаются.