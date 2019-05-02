8 трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 2 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33, 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 38 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 28, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 32 – 88 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 25 – 65 км.