8 трасс, на которых сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 1 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 км, 70 – 103 км;

R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 55 – 101 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 км, 60 – 88 км;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.