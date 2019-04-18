8 трасс, на которых сегодня будут стоять патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 18 апреля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 22 – 38 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, (на участке Яловенского района), 26 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 25 – 40 км, 121 – 140 км.