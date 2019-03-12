8 Марта закончилось для бендерчанки и ее приятеля в милиции

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С застолья начиналось 8 Марта в одной из квартир дома по улице Мичурина. Когда алкоголь закончился, 57-летняя хозяйка жилья потребовала от одного из знакомых очередной порции. 28-летний гость идти за спиртным отказался.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, уже на улице, во дворе дома, между ними завязалась словесная перепалка, во время которой молодой человек поднял руку на виновницу праздника. Пытаясь оказать сопротивление, она подобрала с земли пол-литровую бутылку и запустила ею в обидчика. Однако промахнулась и попала не в дебошира, а в заднее стекло припаркованного во дворе автомобиля Volkswagen.

В итоге – в милиции два заявления: по факту хулиганства и порчи имущества. Женщина отправилась в больницу снимать побои. А после – готовить капитал, чтобы компенсировать материальный ущерб владельцу иномарки. Её обидчик, ранее судимый бендерчанин, задержан сотрудниками УВД.

Проводится разбирательство.