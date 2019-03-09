8 марта не обошлось без ДТП: в Бельцах разбились мотоциклист с пассажиркой (ФОТО)

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Об аварии, случившейся 8 марта, сообщили очевидцы. Инцидент произошёл в Бельцах по ул. Михая Витязул, возле местного бара “Тополя”.

По словам очевидцев, парень с девушкой на мотоцикле на скорости влетели в яму. Проезжающие машины остановились, вызвали “скорую”, пишет esp.md.

Как сообщил начальник Бельцкого инспектората полиции Олег Кожокарь, мотоциклист скончался на месте, а пассажирка в тяжёлом состоянии находится в больнице. Причиной аварии стало превышение скорости: мотоцикл не вписался в поворот и врезался в цветочную клумбу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.