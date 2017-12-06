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8 марта и 1 мая в Молдове могут перестать быть официальными выходными

8 марта и 1 мая в Молдове могут перестать быть официальными выходными

Соответствующие изменения в Трудовой кодекс предложены министерством здравоохранения, труда и соцзащиты.

Согласно данному проекту, на Новый год у молдаван должны появиться «мини-каникулы», которые будут длиться с 31 декабря по 2 января, пишет bizlaw.md.

Однако при этом дни 8 марта и 1 мая, которые сейчас являются официальными выходными, лишатся данного статуса.

По словам авторов данного проекта, учреждение новогодних каникул с 31 декабря по 2 января окажет положительное влияние на трудящихся. Они смогут воспользоваться этим временем для зимнего отдыха, например, в соседних странах, особенно учитывая, что в этот период и дети (студенты) находятся на каникулах. Что касается аннулирования выходных 8 марта и 1 мая, авторы мотивируют инициативу тем, что данные дни являются нерабочими лишь в странах бывшего СССР, и ни в одной из европейских стран.

Документ предложен для консультаций до 31 декабря.

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