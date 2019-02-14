8-летняя девочка скончалась в больнице в Резине при невыясненных обстоятельствах

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Ребёнок скончался в реанимационном отделении Резинской районной больницы. 8-летней Сабины Загренко не стало после того, как её госпитализировали с острой вирусной инфекцией.

Отец девочки, Александр Загренко, рассказал, что днём 11 февраля его дочь была госпитализирована в больницу г. Резина с головными болями и рвотой. В тот же день девочку перевели в реанимационное отделение, где она скончалась по неизвестным причинам, пишет zdg.md.

Как сообщила по телефону директор больницы Нина Посту, на момент поступления у Сабины Загренко были нормальные жизненные показатели. До госпитализации, 8 февраля, семейный врач нашёл у девочки острую вирусную инфекцию.

По словам директора больницы, состояние пациентки ухудшилось несмотря на медицинские вмешательства в отделении реанимации. В вязи с этим врачи решили обратиться к услугам санитарной авиации, которая прибыла в Резину после полуночи. Специалисты установили, что причиной ухудшения здоровья могла стать лекарственная интоксикация неизвестного происхождения. Возможно, бабушка девочки, с которой та проживала, могла дать ребёнку лекарства, не предписанные врачом. По словам Нины Посту, самостоятельный приём медикаментов мог представлять угрозу для здоровья.

Полиция проводит расследование трагического случая. Обстоятельства инцидента выясняются.