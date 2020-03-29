8-летнему мальчику из Кишинёва помогли вернуться домой из Тирасполя

8-летнему мальчику из Кишинёва помогли вернуться домой из Тирасполя

Несколько дней назад в Оперативный штаб по недопущению распространения COVID-19 в Приднестровье обратилась жительница Кишинёва. Женщина попросила помочь ей в вопросе пересечения её несовершеннолетним сыном границы.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, мальчик до сих пор гостил у отца в Тирасполе. Его отправили к папе, когда эпидемиологическая обстановка в Молдове стала накаляться. Сейчас в лицее, где учится второклассник Миша, началось дистанционное обучение. Поэтому родители приняли решение вернуть ребёнка домой.

Прямо до границы мальчика сопроводил начальник дежурной части УВД города Тирасполь, где передал его маме.

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