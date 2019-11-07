8 кг марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Кагула (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Управления специальных операций Национального инспектората по расследованиям совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задокументировали преступную деятельность группы, члены которой выращивали растения конопли.

В период с июля по октябрь текущего года была собрана информация о том, что в Кагульском районе члены преступной группы засадили несколько земельных участков растениями конопли с целью дальнейшей продажи и получения прибыли.

6 ноября была получена информация о том, что один из членов группы намеревается перевезти некоторое количество наркотических веществ. В итоге были проведены обыски в домах подозреваемых, а двое мужчин в возрасте 29 и 54 лет были задержаны.

В результате обысков полиция обнаружила и изъяла незаконно хранимое огнестрельное оружие, 68 патронов калибра 12 мм и 22 патрона калибра 5,6 мм, высушенные растения конопли, несколько мешков с марихуаной. В общей сложности было изъято около 8 кг марихуаны на 300 000 леев.

В случае обвинительного приговора подозреваемым грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.