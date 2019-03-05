8 аварий за сутки в Приднестровье: пострадавших нет

8 аварий за сутки в Приднестровье: пострадавших нет

За минувшие сутки на дорогах республики произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Никто не пострадал. Механические повреждения получили 17 транспортных средств.

Возле дома № 134 по улице Карла Либкнехта города Тирасполь столкнулись 3 иномарки. Водитель Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущий впереди Citroën. От удара французское авто отбросило на Hyundai. Спустя час ДТП по такой же причине произошло на улице Мира. Toyota «догнала» Nissan. Автоледи, управлявшие транспортными средствами, не пострадали.

Ещё 4 аварии имели место в Тирасполе, 2 – в Бендерах. Их причины – невыполнение требований дорожных знаков, выезд на встречную полосу движения, невнимательность при движении задним ходом. Сотрудники Госавтоинспекции проводят разбирательства по всем фактам ДТП.

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