8 000 евро за содействие в смягчении наказания: офицерами НАЦ задержан подозреваемый в вымогательстве

8 000 евро за содействие в смягчении наказания: офицерами НАЦ задержан подозреваемый в вымогательстве

33-летний мужчина был задержан сотрудниками НАЦ по подозрению в злоупотреблении властью. Подозреваемый потребовал 8 000 евро от родителей двух заключённых, приговорённых к 9 и 10 годам тюремного заключения за незаконный оборот наркотиков.

В обмен на эту сумму задержанный пообещал оказать влияние на судей, чтобы те изменили наказание на более мягкое.

По словам заявителей, задержанный не выполнил обещанного: решения судей в отношении заключённых остались неизменными. Когда они попросили вернуть деньги, подозреваемый пообещал договориться с сотрудниками пенитенциарной системы, но и это обещание не выполнил.

По факту злоупотребления властью было возбуждено уголовное дело. Если подозреваемый будет признан виновным, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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