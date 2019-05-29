8 000 евро штрафа получил молдаванин в Италии за незаконный ввоз животных

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Гражданина Молдовы оштрафовали в Милане на 8 000 евро после того, как очевидцы заметили в его грузовике клетку с животными. В полицию обратились жители улицы Ромбон, обеспокоенные тем, что водитель выгружал из грузовика клетку, в которой было несколько щенков.

Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что 4 пуделя и французский бульдог были привезены из Молдовы без микрочипов, медицинских карт и документов о вакцинации против бешенства, пишет moldova.org. Как пишет местная пресса, собак, нелегально ввезённых в Италию, у мужчины изъяли.

Как выяснилось, щенки, запертые в клетке, проехали в грузовике почти 2 000 километров из Молдовы в Италию. Животных с обезвоживанием и истощением отправили на карантин на 20 дней в специализированный центр. Владельцу грузовика, 35-летнему гражданину Молдовы, был выписан штраф в размере 8 000 евро.