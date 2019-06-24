75% жителей граждан страны поддерживают формирование и деятельность нового парламентского большинства

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного накануне.

Согласно итогам исследования, 75,2% жителей Молдовы положительно относятся к формированию и деятельности нового парламентского большинства в Молдове. Отрицательно – 9,1%. Остальные пока не определились со своим мнением по этому поводу.

В то же время 71,5% поддерживают формирование временной технической коалиции между ПСРМ и “АКУМ”. Против – всего 10,9%.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов РМ. В нем приняли участие 1191 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.