75 возгораний сухой растительности потушили в Молдове за сутки (ФОТО)

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За последние 24 часа сотрудники ГИЧС потушили 75 возгораний растительности. Большинство пожаров было зарегистрировано в населённых пунктах районов Кагул, Кантемир, Вулканешты, Калараш, Шолданешты, а также в пригородах столицы.

Более 30 га горящей травы спасатели потушили в селе Рэчула Каларашского района и около 12 га растительности – в селе Алчедар Шолданештского района. Пожарные также работали в селе Ларга Ноуэ Кагульского района, где было повреждено 8 га растительности.

Также были потушены 10 гектаров растительности в Добрудже и Гидигич. А в Кодру огонь уничтожил 33 га растительности.

Согласно данным ГИЧС, за последние 24 часа пожарные потушили 480 га растительности по всей стране.

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