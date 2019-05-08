75 метров в честь 75-летия освобождения Молдовы: в центре столицы торжественно развернули георгиевскую ленту (ФОТО)

75 метров в честь 75-летия освобождения Молдовы: в центре столицы торжественно развернули георгиевскую ленту (ФОТО)

В центральном парке Кишинёва накануне была торжественно развёрнута георгиевская лента длиной 75 метров в честь 75-летия освобождения Молдовы от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие было организовано “Молодой гвардией” и “Волонтёрами Победы” при поддержке Российского центра науки и культуры в рамках международной акции “Георгиевская лента”, которая стартовала в Москве 4 мая на Поклонной горе.

Напомним, что ранее “Молодая гвардия” запустила кампанию по раздаче георгиевских ленточек по всей республике.

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