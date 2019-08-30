75-ю годовщину освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков отметят в Москве залпами праздничного салюта

75-ю годовщину освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков отметят в Москве залпами праздничного салюта

Завтра, 31 августа, 75 лет со дня освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков отметят в Москве залпами праздничного салюта. Звуковое сопровождение обеспечат 24 холостых выстрела из пушек времен Великой Отечественной. В общей сложности вечернее небо над Москвой раскрасят более полусотни различных фейерверков.

Следующие салюты прозвучит осенью в честь освобождения Таллина, Риги и Белграда. Затем, по мере того, как их освобождали войска Красной армии, фейерверками поздравят Варшаву, Будапешт, Братиславу, Вену, Берлин и Прагу, пишет 1tv.ru.

Напомним, что 24 августа в Москве был запущен грандиозный салют по случаю 75-й годовщины освобождения Кишинева.

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