73-летняя бендерчанка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом

73-летняя бендерчанка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом

В госпитале инвалидов ВОВ в Тирасполе умерла 73-летняя бендерчанка. У неё был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония.

Женщину перевели в медучреждение из Слободзейского инфекционного госпиталя 15 апреля. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, хронической почечной недостаточностью, нуждалась в гемодиализе, пишет пресс-центр МВД ПМР. Несмотря на все усилия врачей, спасти пенсионерку не удалось.

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