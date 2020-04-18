73-летняя бендерчанка скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом

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В госпитале инвалидов ВОВ в Тирасполе умерла 73-летняя бендерчанка. У неё был диагностирован COVID-19, как осложнение – двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония.

Женщину перевели в медучреждение из Слободзейского инфекционного госпиталя 15 апреля. Пациентка страдала ишемической болезнью сердца, хронической почечной недостаточностью, нуждалась в гемодиализе, пишет пресс-центр МВД ПМР. Несмотря на все усилия врачей, спасти пенсионерку не удалось.

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