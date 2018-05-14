71% граждан считают, что Молдова движется в неправильном направлении

Таковы результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам, подавляющее большинство граждан, 71%, считают, что Молдова движется в неправильном направлении. Правильным направление нашей страны назвали 25% опрошенных.

Примечательно, что если брать отдельно столицу, то здесь недовольных движением страны еще больше – 78%. Довольных – 19%. В Бельцах 74% опрошенных считают движение Молдовы верным, а 18% придерживаются обратного мнения.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился с 19 апреля по 9 мая. В нем приняли участие 1115 респондентов по всей стране, а также дополнительно 409 респондентов в Кишиневе и 200 – в Бельцах. Погрешность исследования по всей стране составляет +/- 3%, в Кишиневе – +/-4%, в Бельцах – +/- 6%.