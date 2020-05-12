71% граждан против досрочных парламентских выборов в этом году

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Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, представленные сегодня Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Согласно итогам исследования, 71% опрошенных выступают категорически против проведения в этом году досрочных парламентских выборов. Поддерживают эту идею всего 14%. Остальные не знают или отказались ответить на заданный вопрос.

Опрос проводился с 1 по 7 мая. В нем приняли участие 1141 человек из 418 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-3%.

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