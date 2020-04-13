70-летний житель Глодян скончался от коронавируса

70-летний житель Глодян скончался от коронавируса

Министерство здравоохранения информирует о новом зарегистрированном случае смерти от коронавируса. Речь о 70-летнем мужчине из Глодян. 

Минздрав приносит свои соболезнования близким скончавшегося и призывает всё население оставаться дома, избегать посещения общественных мест и соблюдать правила личной гигиены. Ведомство напоминает, что в группу риска входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Таким образом, общее число летальных исходов выросло до 33.

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