7 задержанных и контрабанда на 3,5 млн леев: результаты крупномасштабной операции с участием Fulger (ФОТО, ВИДЕО)

Органы правопорядка провели крупномасштабную операцию, в результате которой было проведено 17 обысков, задержано 7 человек и изъяты контрабандные товары на 3,5 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, незаконная деятельность документировалась совместно с сотрудниками Таможенной службы около 3 месяцев, в результате чего было накоплено достаточное количество доказательств по факту контрабанды в особо крупных размерах. В результате следственных мероприятий удалось установить способ ввоза товаров, маршруты, а также места хранения и реализации контрабанды. Согласно материалам дела, товары приобретались на рынке «7 км» в Одессе и ввозились в страну через приднестровский регион, в обход внутренних пунктов таможенного контроля.

Пятеро членов группировки были пойманы с поличным в результате засады, организованной 13 ноября на трассе Анений Ной–Кишинёв совместно с бригадой спецназначения Fulger. В двух автомобилях подозреваемых было найдено большое количество контрабандной одежды и обуви. Остальные три машины направлялись по тому же маршруту для того, чтобы проверить трассу и сообщить о возможных “препятствиях”. Среди задержанных – офицер полиции ИП сектора Буюканы, пишет deschide.md.

В ходе операции было проведено 17 обысков на дому, а также в местах реализации контрабанды в Кишинёве, Бельцах и Каушанах. В результате обысков было обнаружено большое количество товаров широкого потребления, в частности, обувь без документов о происхождении. Были задержаны ещё 2 человека, которые исполняли роль посредников и передавали товары получателям. Согласно предварительным выводам, стоимость изъятой контрабанды составляет 3,5 млн леев.

Учитывая тот факт, что большая часть найденных товаров помечена торговыми марками известных брендов, дело также будет рассмотрено с точки зрения нарушения прав на интеллектуальную собственность. Подозреваемые задержаны на 72 часа. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.