7 несчастных случаев с детьми зарегистрировали в феврале в Гагаузии

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В управлении полиции Гагаузской автономии озвучили статистику несчастных случаев с участием детей за февраль.

В этом месяце было зафиксировано 7 несчастных случаев, в результате которых пострадали дети. Речь идёт о падении, пищевом отравлении, отравлениях медикаментами и ожоге лица при розжиге печи, пишет gagauzinfo.md.

По словам офицера пресс-службы управления полиции Гагаузии Оксаны Гаценко, страдают, в основном, дети в возрасте до 5 лет.

За месяц у нас два ребёнка отравились таблетками. Обоим детям до 3 лет. Здесь всё обошлось благополучно. Практически все семеро детей из благополучных семей. Виной всех этих несчастных случаев является невнимательность родителей, – уточнили в полиции.