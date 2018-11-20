7 машин вышли из строя, а рабочие сбрасывали снег с проезжей части на остановки: как ночью “расчищали” Кишинев

Несмотря на то, что проблему подготовки муниципалитета к зиме задолго обсуждали на комиссии ЖКХ, где были поставлены акценты на необходимой технике и на необходимом количестве противоскользящего материала, это не было соблюдено. Об этом в рамках пресс-конференции рассказали советники-социалисты.

В частности, по словам советника ПСРМ Динария Кожокару, сегодня ночью работали примерно 39 специализированных машин, из которых 7 сломались. Эта техника была куплена еще в 70-е годы, рассказал он, отметив, что запланированный ранее аукцион по закупке необходимой техники до сих пор так и не состоялся, хотя бюджетом 2018 года на это были предусмотрены средства.

– Приобретенной техники в 2018 году – ноль. Для распространения реагента или его загрузки и разгрузки – ноль. Техники для загрузки снега – также ноль. Аукционы не были проведены, город остался без специализированного транспорта, – сказал он.

Советник отметил, что лично проехал ночью от Ботаники до Буюкан и увидел ряд мест, где техники и близко не было. Помимо этого, работники сбрасывали снег с тротуара на остановки общественного транспорта.

Социалисты винят в случившемся сложившуюся систему и призывают примэрию как можно скорее разрешить сложившиеся проблемы.