7 ДТП за одни сутки: ситуация на дорогах Приднестровья (ФОТО)

7 ДТП произошло в Приднестровье за прошедшие сутки. 4 аварии произошли в Тирасполе, 2 в Бендерах и 1 в Григориопольском районе. В результате было повреждено 13 автомобилей. Никто из людей не пострадал.

2 водителя не уступили дорогу, ещё трое не смогли учесть безопасное расстояние, 1 водитель попал в ДТП при движении задним ходом. В одном случае был совершён наезд на пешехода.

В столице около 8 утра водитель такси сбил пешехода на зебре. В результате ДТП мужчина задел автомобиль Volkswagen. К счастью, медицинская помощь пешеходу не понадобилась.

В Бендерах водитель Fiat не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу Mercedes, пишет mvdpmr.org, в результате чего двое пассажиров получили ушибы.

На участке трассы Тирасполь-Каменка в Григориопольском районе водитель BMW не успел притормозить и врезался в Volkswagen. В результате пассажирка пострадавшего авто получила лёгкую травму головы.

Все случаи расследуют органы правопорядка.