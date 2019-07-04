7 ДТП произошло в Приднестровье за прошедшие сутки (ФОТО)

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3 июля на дорогах Приднестровья было зарегистрировано 7 ДТП. В Тирасполе произошли 4 аварии, в Бендерах – 2, в Дубоссарах – 1. Никто не пострадал.

Как передаёт пресс-служба МВД ПМР, 3 аварии связаны с невнимательностью водителей при совершении манёвров на дороге. Два ДТП в Тирасполе совершены автовладельцами, которые не выбрали безопасную дистанцию до движущегося впереди транспорта.

По той же причине произошли 2 аварии в Бендерах. Одна из них – вблизи моста над железнодорожными путями. Volkswagen под управлением 19-летнего бендерчанина совершил столкновение с Lexus. В другом случае Hyundai под управлением 35-летней автоледи столкнулся с Mersedes.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.