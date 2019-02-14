7 человек нарушили режим приграничной зоны за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

7 человек нарушили режим КПП;

2 попытки незаконного перевоза товаров;

1 попытка пересечь границу по поддельным документам;

5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны;

1 гражданин Молдовы был депортирован из России.

В пунктах пересечения поток лиц составил 39 820 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 491. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 289 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 836 пересечений, среди которых 5 519 автомобилей с молдавскими номерами.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 276 пересечений,

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 548 пересечений,

КПП «Скуляны» – 4 410 пересечений,

КПП «Атаки» – 4 317 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 304 пересечения,

КПП «Кагул» – 2 312 пересечения,

КПП «Крива» – 2 142 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 779 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 222 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 970 пересечений.

Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.