7 человек нарушили режим приграничной зоны за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- 7 человек нарушили режим КПП;
- 2 попытки незаконного перевоза товаров;
- 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
- 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
- 3 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны;
- 1 гражданин Молдовы был депортирован из России.
В пунктах пересечения поток лиц составил 39 820 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 20 491. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 289 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 836 пересечений, среди которых 5 519 автомобилей с молдавскими номерами.
Наиболее востребованными оказались:
- КПП «Леушены» – 7 276 пересечений,
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 5 548 пересечений,
- КПП «Скуляны» – 4 410 пересечений,
- КПП «Атаки» – 4 317 пересечений,
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 304 пересечения,
- КПП «Кагул» – 2 312 пересечения,
- КПП «Крива» – 2 142 пересечения,
- КПП «Костешты» – 1 779 пересечений,
- КПП «Паланка» – 1 222 пересечения,
- КПП «Джурджулешть-Рени» – 970 пересечений.
Напоминаем о том, что с 5 февраля через совместный контрольно-пропускной пункт “Паланка” могут проезжать все категории транспорта.
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