7 аварий зарегистрировали в Приднестровье за последние сутки (ФОТО)

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За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 7 ДТП: в Тирасполе – 3, Бендерах – 1, Слободзее – 1, в сёлах Парканы и Кицканы – по 1. Пострадавших нет.

В двух ДТП водители не выбрали безопасную дистанцию. Так, в селе Парканы автоледи за рулём Toyota врезалась в Mercedes, водитель которого затормозил, чтобы пропустить пешехода.

Двойное ДТП произошло в Кицканах, пишет mvdpmr.org. 37-летний житель села, управляя Volkswagen, при повороте не уступил дорогу Mazda и столкнулся с ней. После удара пострадавшее авто отбросило на припаркованную по соседству иномарку, пишет источник.

Причинами остальных ДТП стали невнимательность автовладельцев при движении задним ходом и несоблюдение бокового интервала. Ещё в одном случае авария произошла по вине пьяного водителя.