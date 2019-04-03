7 аварий зарегистрировали в Приднестровье за последние сутки (ФОТО)

7 аварий зарегистрировали в Приднестровье за последние сутки (ФОТО)

За прошедшие сутки в Приднестровье зарегистрировано 7 ДТП: в Тирасполе – 3, Бендерах – 1, Слободзее – 1, в сёлах Парканы и Кицканы – по 1. Пострадавших нет.

В двух ДТП водители не выбрали безопасную дистанцию. Так, в селе Парканы автоледи за рулём Toyota врезалась в Mercedes, водитель которого затормозил, чтобы пропустить пешехода.

Двойное ДТП произошло в Кицканах, пишет mvdpmr.org. 37-летний житель села, управляя Volkswagen, при повороте не уступил дорогу Mazda и столкнулся с ней. После удара пострадавшее авто отбросило на припаркованную по соседству иномарку, пишет источник.

Причинами остальных ДТП стали невнимательность автовладельцев при движении задним ходом и несоблюдение бокового интервала. Ещё в одном случае авария произошла по вине пьяного водителя.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md