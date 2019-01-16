660-летие со дня образования Молдавского государства отметят 2 февраля (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел рабочее заседание по вопросу празднования в 2019 году 660-летия со дня образования Молдавского государства. В нем приняли участие деятели культуры, науки, представители гражданского общества.

Как отметил президент, в ходе дискуссии стороны договорились провести мероприятие 2 февраля, поскольку именно в этот день в 1365 году молдавская государственность была признана на официальном уровне. Кроме того, они пришли к единому мнению о том, что это событие должно пройти в стенах отремонтированного здания администрации президента, а именно в Большом зале заседаний, где первый парламент страны подписал Декларацию о независимости Республики Молдова. Этот зал стал символом и не использовался более 20 лет, отметил Игорь Додон. Планируется также, что по случаю мероприятия в здании администрации пройдут тематические выставки.

– Отмечу, что мы будем прилагать все усилия для того, чтобы граждане нашей страны изучали и знали историю. Только так Молдова может утвердиться и укрепиться как независимое государство, – подчеркнул Игорь Додон.