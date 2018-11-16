66% молдаван не поддерживают деятельность руководимого ДПМ парламентского большинства (ФОТО)

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Международным республиканским институтом (США).

Согласно итогам опроса, 49% граждан категорически не одобряют деятельность нынешнего парламентского большинства под руководством ДПМ. Ещё 17% не одобряют деятельность большинства в той или иной степени. Примечательно, что число категорически недовольных граждан выросло на 2% по сравнению с июлем этого года. Более того, 78% граждан считают, что молдавский парламент относится безответственно к нуждам населения страны.

Опрос проводился Международным республиканским институтом (США) в период с 11 сентября по 16 октября. В исследовании приняли участие 1503 человека. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%.