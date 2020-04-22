649 бесконтактных термометров и более 40 тысяч масок с высокой степенью защиты предоставила Молдове ЮНИСЕФ

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ЮНИСЕФ предоставила партию индивидуальной защитной экипировки медицинским работникам в Молдове. Этот шаг призван поддержать правительство нашей страны в борьбе с COVID-19.

Представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Йонгсма отметила, что защита работников системы здравоохранения является приоритетом.

– Они – настоящие герои, которые продолжают оказывать помощь и поддержку пострадавшим семьям. Склады ЮНИСЕФ и распределительные центры по всему миру позволяют нам оперативно реагировать на подобные кризисные ситуации, – заявила Йонгсма.

Партия товаров весом более 700 кг была закуплена ЮНИСЕФ на основании оценки потребностей Республики Молдова, проведённой совместно со Всемирной организацией здравоохранения и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Она включает в себя 649 бесконтактных инфракрасных термометров и более 40 тысяч масок с высокой степенью фильтрации, пишет ipn.md.

– Из-за беспрецедентного спроса, вызванного пандемией, наблюдается дефицит продукции, необходимой работникам здравоохранения, и ЮНИСЕФ помогает устранить этот пробел, предоставляя индивидуальную защитную экипировку, – рассказала специалист ЮНИСЕФ по здравоохранению Анжела Капчеля.

Помимо поставленной защитной экипировки, в последующие месяцы ЮНИСЕФ закупит моющие и дезинфицирующие средства, гигиенические пакеты для медицинских и образовательных учреждений страны, а также малоимущих домохозяйств.

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