61% молдаван хотят усиления России для противодействия Западу

Такие данные приводятся в социологическом исследовании американской НПО Pew Research.

Согласно результатам опроса, Молдова вошла в топ-5 стран Восточной Европы, которые желают усиления России – за это высказались 61% молдаван. На первом месте оказалась Армения (83%), на втором – Сербия (80%), на третьем – Белоруссия (76%). В Греции идею подержали 70% опрошенных, она на четвертом месте.

Примечательно, что за усиление позиции России в противодействии Западу выступают даже в соседней Румынии – причем, более половины населения этой страны, 52%. Меньше всего граждан хотят усиления России на Украине – 22%, пишет regnum.ru.