600 пачек сигарет пытались тайком провезти в соседнюю страну (ФОТО)

600 пачек сигарет пытались тайком провезти в соседнюю страну (ФОТО)

Сотрудники Пограничной полиции в пунктах пропуска “Кагул” и “Джурджулешты-Галац” задержали двух граждан, перевозивших табачные изделия в количествах, превышающих установленные нормы.

На КПП “Джурджулешты-Галац” был остановлен автомобиль Opel Zafira, которым управлял 35-летний мужчина с двойным гражданством. Транспортное средство проверили с помощью служебной собаки. В итоге в нескольких труднодоступных местах автомобиля пограничники обнаружили почти 300 пачек сигарет. Машина и табачные изделия были конфискованы.

Второй инцидент зарегистрировали в пункте пропуска “Кагул”. Там был задержан гражданин Румынии, находившийся за рулём автомобиля Volkswagen Golf. Во время проверки в его багажнике были обнаружены 300 пачек сигарет.

На имена нарушивших граждан были составлены протоколы. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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