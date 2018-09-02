600 новых скамеек появится в Кишиневе благодаря инициативе фракции ПСРМ в мунсовете

До конца года в рамках целевой городской программы благоустройства дворов в столице должны быть заменены или установлены новые 600 скамеек.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что данная программа благоустройства была предложена именно социалистами.

– Тендер должен быть объявлен на следующей неделе. Работаем для каждого кишинёвца! – добавил он.

Напомним, что на данный момент в столице полным ходом идет установка детских площадок во дворах домов. Это стало возможным также благодаря инициативе и усилиям социалистов.