600 евро за водительские права: сотрудники НАЦ арестовали взяточника из Сорок

600 евро за водительские права: сотрудники НАЦ арестовали взяточника из Сорок

Сотрудники Национального антикоррупционного центра арестовали жителя Сорок по подозрению в извлечении выгоды из влияния.

По данным ведомства, задержанный вымогательством получил 600 евро от человека, которому пообещал помочь в получении водительского удостоверения.

Как сообщил информатор, за указанную сумму в июле 2017 года подозреваемый обещал оказать влияние на некоторых сотрудников бельцкого Управления регистрации транспорта и квалификации водителей с целью получения положительных оценок по письменной и практической части экзаменов.

На основании этой жалобы НАЦ возбудил уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Если его признают виновным, то ему грозит до семи лет тюремного заключения.

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