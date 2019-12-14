60 тонн электронных отходов собраны с помощью столичных пунктов сбора

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Более 60 тонн отходов электрического и электронного оборудования было собрано в этом году с помощью пунктов сбора, установленных в рамках проекта “Чистый город с переработанными электронными отходами” и кампании, запущенной “Hai Moldova”. Отходы были экспортированы на перерабатывающий завод в Румынию.

Как пишет ipn.md, на сегодняшний день в городе насчитывается 120 пунктов сбора, установленных в государственных, частных и образовательных учреждениях. Речь идёт о мусорных контейнерах для малоразмерных отходов, таких как батарейки, телефоны, ноутбуки или тостеры.

Также установлены и 8 мусорных контейнеров для крупноразмерных электронных отходов, таких как телевизоры или стиральные машины. 7 из них находятся на территории автозаправочных станций, а ещё 1 – в офисе компании, занимающейся продажей электронного оборудования и ремонтом бытовой техники.