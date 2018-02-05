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60 итальянских полицейских были задействованы в задержании пятерых молдаван и румын

60 итальянских полицейских были задействованы в задержании пятерых молдаван и румын

Пятеро граждан Молдовы и Румынии были арестованы в Венеции.

Их обвиняют в совершении 24 ограблений игровых залов. В операции по задержанию злоумышленников были задействованы 60 карабинеров, пишет stirilocale.md.

Как отмечает источник, преступная группировка совершила кражи в 13 населенных пунктах провинций Венеция и Падуя. Общий ущерб при этом составил около 130 тысяч евро. После того, как грабители изучали место предполагаемого ограбления, они проникали внутрь, используя различные системы взлома и блокировали сигнализационные системы.

Обстоятельства инцидентов выясняют правоохранительные органы Италии.

 

 

 

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