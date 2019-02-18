60 человек покинули тюремные стены на прошлой неделе

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За прошедшую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 7 060 человек. 60 человек были освобождены, 65 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 976 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 239 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 20 задержанных, а 7 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 9 г растительной субстанции зелёного цвета. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.