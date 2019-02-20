6 трасс, на которых сегодня дежурят экипажи патрульных с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 20 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194-224, 225-266 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района);
- R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия (на участке Яловенского района), 44-65 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 13-21, 49-60 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ;
- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42 км.
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