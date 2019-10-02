6 протоколов и штрафы на 10 000 леев: результаты рейдов НАБПП в Теленештах (ФОТО)

6 протоколов и штрафы на 10 000 леев: результаты рейдов НАБПП в Теленештах (ФОТО)

В течение сентября инспекторы отдела по безопасности пищевых продуктов в Теленештах провели 25 запланированных и внезапных проверок в пищевых блоках 15 учебных заведений, 4 пунктах убоя и 6 торговых точках.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), в результате рейдов были обнаружены нарушения статей 273(2), 276 и 196(9) Кодекса о правонарушениях РМ. В связи с этим было составлено 6 протоколов о нарушениях, которые предусматривают наложение штрафов в размере 198 условных единиц (около 10 000 леев).

Несоответствующие продукты были изъяты.

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