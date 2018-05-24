6 причин: Цырдя объяснил, почему Нэстасе боится дебатов с Чебаном

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя считает, что есть как минимум 6 причин, почему кандидат партии “Платформа достоинства и правды” в очередной раз испугался дебатов со своим контркандидатом Ионом Чебаном и не пришел сегодня к Арке Победы.

Цырдя озвучил их на своей странице в соцсети:

1. Нэстасе просто боится Чебана. 2. Он презирает граждан, поэтому не желает отвечать на их вопросы и на вопросы оппонента. 3. Он не хочет выглядеть полным идиотом на фоне Чебана, ведь на предыдущих дебатах он потерял дар речи, когда его спросили о стоимости электро-, теплоэнергии, воды в столице! 4. Ему нечего сказать людям. Ни концепции развития города, ни понимания его проблем, ни решений для кишиневцев у него просто нет. 5. Ему не разрешил его нанаш – олигарх Виктор Цопа (на фото – прим.ред.) 6. Он опасается, что на публичных дебатах может всплыть наружу вся правда о его доходах, деятельности, связях с олигархами и так далее.

Напомним, что испугавшись дебатов с Ионом Чебаном, Андрей Нэстасе прислал вместо себя провокаторов, которым, однако, не удалось испортить выступление кандидата ПСРМ.