6 причин: Цырдя объяснил, почему Нэстасе боится дебатов с Чебаном

Депутат Партии социалистов, политолог Богдан Цырдя считает, что есть как минимум 6 причин, почему кандидат партии “Платформа достоинства и правды” в очередной раз испугался дебатов со своим контркандидатом Ионом Чебаном и не пришел сегодня к Арке Победы.
Цырдя озвучил их на своей странице в соцсети:
1. Нэстасе просто боится Чебана.
2. Он презирает граждан, поэтому не желает отвечать на их вопросы и на вопросы оппонента.
3. Он не хочет выглядеть полным идиотом на фоне Чебана, ведь на предыдущих дебатах он потерял дар речи, когда его спросили о стоимости электро-, теплоэнергии, воды в столице!
4. Ему нечего сказать людям. Ни концепции развития города, ни понимания его проблем, ни решений для кишиневцев у него просто нет.
5. Ему не разрешил его нанаш – олигарх Виктор Цопа (на фото – прим.ред.)
6. Он опасается, что на публичных дебатах может всплыть наружу вся правда о его доходах, деятельности, связях с олигархами и так далее.
Напомним, что испугавшись дебатов с Ионом Чебаном, Андрей Нэстасе прислал вместо себя провокаторов, которым, однако, не удалось испортить выступление кандидата ПСРМ.