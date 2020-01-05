6 января – рабочий день для территориальных агентств НКМС

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Подразделения территориальных агентств Национальной компании медицинского страхования и телефонная служба НКМС будут работать в понедельник, 6 января, в привычном режиме.

Как передаёт ipn.md со ссылкой на пресс-релиз учреждения, граждане смогут обращаться в территориальные агентства НКМС с 08:00 до 16:00, с перерывом на обед с 12:00 до 13:00.

НКМС начала процесс выплат страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию за 2020 год. До 31 марта включительно определённые категории граждан получат скидки. Так, владельцы сельскохозяйственных земель получат скидки на 75% от стоимости взноса и заплатят 1 014 леев. Физические лица, которые осуществляют самостоятельную деятельность в области розничной торговли, за исключением торговли товарами, облагаемыми акцизными пошлинами, получат льготы в размере 60% и заплатят 1 622,40 леев. Индивидуальные учредители предприятий, патентообладатели, арендаторы, лизингополучатели, другие граждане, которые не работают и не застрахованы, иностранные граждане с правом временного проживания заплатят 2 028 леев, что составляет 50% медицинского страхового взноса.