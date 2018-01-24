6 из 10 граждан Молдовы заявляют о нарушении их права на охрану здоровья

Соответствующие исследования представлены Институтом развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» и CBS-AXA.

Так, согласно опросу, 65% граждан Молдовы заявили о нарушении их права на охрану здоровья. Лишь 2,5% полностью довольны ситуацией. 30,3% респондентов считают, что право соблюдается в большинстве случаев, сообщает sanatateinfo.md.

Исследование также продемонстрировало, что недовольны жители Молдовы и ситуацией вокруг социальной защиты. 62,2% посетовали на нарушение права на соцзащиту. 33,1% граждан все же положительно высказались в этом отношении.

Ранее жителей Кишинева возмутила “скорая помощь”, перевозящая елки в кабине.