6 июня – Всемирный день выставок

6 июня 2018 года мировое выставочное сообщество в третий раз отмечает Всемирный день выставок. Цель данного праздника состоит в том, чтобы подчеркнуть по всему миру значимость выставочной индустрии, показать её положительное влияние на бизнес, инновации и инвестиции.

Международный выставочный центр Moldexpo присоединился к всемирному движению #GED18, представляя и продвигая выставочную индустрию в своей стране. МВЦ Moldexpo является лидером выставочно-ярмарочной деятельности Молдовы. Ежегодно в павильонах Moldexpo проводятся около 50 мероприятий, половина из которых – собственные выставочные проекты. В прошлом году в них приняли участие 205164 посетителя, участниками выставок стали 2159 компаний их 31 страны мира.

Всемирный день выставок проходит под эгидой UFI (Всемирной ассоциации выставочной индустрии). Согласно UFI, ключевая идея праздника этого года заключается в том, что выставки не только уникальная площадка, где традиционные форматы и практики (такие как встречи лицом к лицу) легко уживаются с цифровыми технологиями, но и предлагают множество возможностей для развития карьеры.

В дни профессионального праздника Российский союз ярмарок и выставок проведет общее собрание членов союза. В рамках мероприятия пройдут X Международный форум выставочной индустрии «5pEXPO-2018», VII Всероссийская выставочная конференция «Выставки и конгрессы – коммуникации цифровой экономики» и конференция «NewExpoTech: новые технологии выставочной индустрии».