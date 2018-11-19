6 ДТП, 28 пострадавших: НИП подвёл итоги первого снегопада в Молдове (ФОТО)

К этому часу из-за превышения скорости, потери контроля над управлением и отсутствия необходимых сезонных шин на трассах страны произошло 6 ДТП, в которых пострадали 28 человек. Такие данные приводит Национальный инспекторат патрулирования.

Как отмечает источник, во избежание аварий водителям следует:

Адаптировать скорость в зависимости от дорожных условий и трафика;

Оснастить свои автомобили зимними шинами;

Избегать во возможности вождения в неблагоприятную погоду, ночью или на большие расстояния ввиду отсутствия опыта.

Стоит отметить, что на всей территории страны продолжают работать 53 экипажа НИП.