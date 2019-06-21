6 человек, нарушивших закон, были задержаны на границе за сутки

6 человек, нарушивших закон, были задержаны на границе за сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 6 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка незаконно пересечь молдо-украинскую границу;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 6 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 208. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 33 892. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 518 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 697.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 869 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 10 164 пересечения,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 149 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 965 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 682 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 5 063 пересечения,
  • КПП «Паланка» – 2 819 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 426 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 2 292 пересечения,
  • КПП «Костешты» – 2 114 пересечений.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md