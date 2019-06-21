6 человек, нарушивших закон, были задержаны на границе за сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

1 попытка незаконно пересечь молдо-украинскую границу;

1 попытка незаконного провоза товаров;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Молдовы;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

6 человек, находящихся в конфликте с законом, а также 1 транспортное средство, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 63 208. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 33 892. Из общего числа людей, пересекающих границу, 34 518 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 697.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 869 пересечений,

КПП «Леушены» – 10 164 пересечения,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 149 пересечений,

КПП «Скуляны» – 5 965 пересечений,

КПП «Атаки» – 5 682 пересечения,

КПП «Кагул» – 5 063 пересечения,

КПП «Паланка» – 2 819 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Рени» – 2 426 пересечений,

КПП «Тудора» – 2 292 пересечения,

КПП «Костешты» – 2 114 пересечений.