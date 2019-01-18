6 человек нарушили режим КПП за последние сутки

6 человек нарушили режим КПП за последние сутки

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 6 человек нарушили режим КПП;
  • 1 попытка пересечь границу по поддельным документам;
  • 1 попытка незаконного провоза товаров;
  • 2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 196 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 904. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 778 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 663 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Леушены» – 7 665 пересечений,
  • КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 564 пересечения,
  • КПП «Атаки» – 4 642 пересечения,
  • КПП «Скуляны» – 4 579 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 361 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 2 361 пересечение,
  • КПП «Костешты» – 2 248 пересечений,
  • КПП «Крива» – 2 208 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 1 141 пересечение,
  • КПП «Тудора» – 1 009 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md