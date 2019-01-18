6 человек нарушили режим КПП за последние сутки

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В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

6 человек нарушили режим КПП;

1 попытка пересечь границу по поддельным документам;

1 попытка незаконного провоза товаров;

2 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

4 человека, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

В пунктах пересечения поток лиц составил 41 196 переходов. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 22 904. Из общего числа людей, пересекающих границу, 23 778 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 10 663 пересечения.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Леушены» – 7 665 пересечений,

КПП «Кишиневский международный аэропорт» – 5 564 пересечения,

КПП «Атаки» – 4 642 пересечения,

КПП «Скуляны» – 4 579 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 3 361 пересечение,

КПП «Кагул» – 2 361 пересечение,

КПП «Костешты» – 2 248 пересечений,

КПП «Крива» – 2 208 пересечений,

КПП «Паланка» – 1 141 пересечение,

КПП «Тудора» – 1 009 пересечений.

Напоминаем о том, что с 28 ноября автотранспортные средства, а также товарные фуры с максимальной массой до 3,5 тонн смогут пересекать границу в направлении Украины через таможенный пункт «Унгурь». Также движение через КПП «Отачь-Могилев-Подольский» будет затруднено.