6 300 малообеспеченных семей получат помощь к учебному году

6 300 малообеспеченных семей получат помощь к учебному году

Финансовую поддержку к новому учебному году получат 6 300 малообеспеченных семей из столицы. В мэрии Кишинёва сообщили, что семьи, где есть дети школьного возраста, получат по 700 леев.

Речь идёт о семьях с низкими доходами, семьях с 3 и более детьми, родителями-инвалидами и т. д. Бенефициары были отобраны на основе списков, составленных учебными заведениями и согласованными с управлениями образования, молодёжи и спорта столичных секторов.

Материальная помощь предназначена для лиц, проживающих в муниципии Кишинёв и имеющих детей в возрасте до 18 лет. Деньги можно получить в почтовых отделениях, начиная с 6 августа и по 2 ноября.

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