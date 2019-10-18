6 000 саженцев роз изъяли вблизи молдо-украинской границы (ФОТО)

6 000 саженцев роз изъяли вблизи молдо-украинской границы (ФОТО)

Вечером 17 октября пограничники в пункте Ларга пресекли попытку провезти шесть тысяч саженцев роз через молдо-украинскую границу.

В приграничной зоне мобильным патрулем был остановлен автомобиль Mitsubishi с молдавскими регистрационными номерами, направляющийся к границе. В отсеке багажника находилось несколько больших сумок.

Вскоре на украинской стороне был замечен ещё один автомобиль Mitsubishi Pajero, который направлялся навстречу первому. Заметив патрульных, машина с молдавскими номерами сменила направление движения.

В результате пограничники проследили за транспортным средством и обнаружили его на территории частного дома в селе Ларга. В мешках было шесть тысяч саженцев роз. Домовладелец не смог объяснить причину произошедшего.

Пограничная полиция продолжает проверки и устанавливает личности вовлечённых лиц.

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